Van Ooijen neemt lange lijst met klachten over ziekenhuis en medische zorg in ontvangst

KRALENDIJK- Staatssecretaris Maarten van Ooijen nam op woensdag een lange lijst met klachten van patiënten in ontvangst, die zich door het ziekenhuis op Bonaire en bij de medisch specialisten onjuist behandeld voelen.

De klachten gaan onder meer over de beoordeling van noodzaak tot medische uitzending, het voorschrijven van generieke in plaats van specifieke (merk)medicijnen en tegenstrijdige behandelplannen tussen bijvoorbeeld de arts in Colombia en de arts die gestationeerd is op Bonaire.

Volgens de klagers zijn al meerdere mensen overleden door een foute beoordeling, of is er sprake van aangericht leed, zoals het overhouden van ernstige littekens na, door de klagers vermeend, verkeerde manier van opereren.

Klachtenfunctionaris

Klachten zijn er ook over de klachtenfunctionaris, die naar de mening van de klagers niet voldoende onafhankelijk is. “De klachtenfunctionaris wordt door Fundashon Mariadal betaald, dus hoe kan deze onafhankelijk zijn”, vragen de klagers zich af.

Naar de mening van de klagende partijen, zou een onafhankelijke commissie onderzoek moeten doen naar klachten of schrijnende gevallen.

Van Ooijen ging aan het einde van de dag kort in op de lange lijst met klachten. “Er zijn dingen waar wij op korte termijn wat aan kunnen doen, maar we hebben tegelijkertijd meer tijd nodig om de lijst en de klachten beter door te nemen”, aldus de staatssecretaris.