Sportfaciliteiten op Bonaire in de avonduren voorlopig niet toegankelijk

KRALENDIJK – Naar aanleiding van de brand in de elektriciteitscentrale en de daaropvolgende stroomonderbrekingen adviseert energieleverancier WEB om geen gebruik te maken van sportfaciliteiten in de avonduren.

Dit advies is doorgegeven aan de afdeling Indebon. Totdat alles weer genormaliseerd is, zal de verlichting bij de sportfaciliteiten op Bonaire gedurende de rest van de week uitgeschakeld blijven.

Sportwedstrijden en -trainingen kunnen doorgaan zolang er voldoende daglicht beschikbaar is. De situatie zal voortdurend geëvalueerd worden. Op maandag 12 juni aanstaande zal er gecommuniceerd worden of deze beperking van kracht blijft of opgeheven wordt.