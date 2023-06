Aanhouding na aantreffen doorgeladen shotgun in auto op Bonaire international Airport

KRALENDIJK – Tijdens een routine controle door de Koninklijke Marechaussee en de Douane Caribisch Nederland is dinsdag een shotgun aangetroffen. Deze was geladen en klaar voor gebruik. Een 64-jarige man is aangehouden.

De man had geen vergunning bij zich, maar is mogelijk wel in het bezit van een verlopen vergunning. De man is aangehouden en er wordt een onderzoek gestart in opdracht van het Openbaar Ministerie. Ook met vergunning is het niet toegestaan om een doorgeladen vuurwapen op de openbare weg te hebben.

Dit gebeurde tijdens een controle die gehouden werd op Bonaire International Airport(BIA). Deze controle was gericht op het vergroten van de veiligheid van de luchthaven. Een van de doelstellingen was het voorkomen dat wapens aanwezig kunnen zijn op de luchthaven. Het is niet toegestaan om wapens zoals machetes, vuurwapens en messen op de openbare weg te hebben en dus ook niet op een luchthaven volgens de Wapenwet BES.

Woordvoerder Robert van Kapel wijst erop dat op de luchthaven, waar de Marechaussee de politietaken uitvoert, controles op aanwezige wapens noodzakelijk zijn. “Aanwezig personeel, reizigers en andere bezoekers moeten zich hier veilig voelen en daar moeten wij met onze partners op investeren.”

Later tijdens de controle werd bij een andere persoon ook nog een kleine hoeveelheid hasj aangetroffen, deze zijn ook in beslag genomen. In totaal duurde de actie twee uur, zijn er 20 voertuigen gecontroleerd en 35 personen gefouilleerd. De Douane CN en de Koninklijke Marechaussee houden regelmatig gezamenlijk en afzonderlijk verschillende controles gericht om Bonaire en de luchthaven een stukje veiliger te maken.