Ook op Bonaire slachtoffers van de toeslagenaffaire

KRALENDIJK – Op Bonaire zijn, net als op de andere eilanden en in Nederland, slachtoffers van de toeslagenaffaire. Staatssecretaris van Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, ging tijdens het werkbezoek aan Bonaire in gesprek met deze ouders.

Door fouten van de Belastingdienst en een streng fraudebeleid zijn vele ouders de dupe geworden van de toeslagenaffaire. Het gaat om zo’n 26.000 ouders en ongeveer 70.000 kinderen waarbij fouten zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslag. De staatssecretaris is vandaag met een aantal van deze ouders op Bonaire in gesprek gegaan. Zij krijgen de vergelijkbare hulp als slachtoffers in Nederland.

Volgens de staatssecretaris zijn er op Bonaire zo’n dertien à veertien ouders bekend die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Zij worden momenteel begeleid door een team dat ondersteuning biedt aan de ouders.

De toeslagenaffaire is een Nederlandse politieke affaire ontstaan doordat mensen onterecht verdacht werden van fraude met toeslagen. Daarnaast voerde de Rijksoverheid een streng beleid om de zogenaamd onterechte toeslagen terug te vorderen. Hierdoor zijn vele slachtoffers in de grote financiële problemen gekomen.