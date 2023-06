Harvard Universiteit gaat onderzoek doen naar DNA oorspronkelijke inwoners Bonaire

KRALENDIJK – De Harvard Universiteit gaat zich verdiepen in het oeroude DNA van Bonaire’s oorspronkelijke bevolking.

In een poging om de mysteries van het rijke erfgoed van het eiland te ontrafelen, zullen Jay Haviser en Kendra Sirak tijdens een Terramar Museum News Café-evenement inzicht geven in de onderzoeksmethodologieën en de betekenis van dit baanbrekende onderzoek.

Het News Café, gepland op 23 juni van 18:00 tot 20:00 uur bij het Terramar Museum, belooft een interessante avond te worden, waarbij deelnemers de complexiteit van Bonaire’s inheemse wortels en erfgoed zullen ontdekken.

Aan het hoofd van de studie staat het DNA-laboratorium van de Harvard Universiteit, onder leiding van David Reich. Het laboratorium is gespecialiseerd in het onderzoeken van het genoom van mensen die in het verleden hebben geleefd en biedt unieke inzichten in de menselijke geschiedenis door middel van genetica.

Door het bestuderen van oeroud DNA krijgen onderzoekers toegang tot gedeelde menselijke geschiedenissen en komt er waardevolle informatie beschikbaar over migratiepatronen, culturele uitwisselingen en aanpassingen aan nieuwe contexten en omgevingen.

In 2020 werkte het Reich laboratorium samen met archeologen, antropologen en museumconservatoren van over de hele wereld om een uitgebreide studie uit te voeren naar de oeroude inheemse bevolking van het Caribisch gebied.

Baanbrekend

Het Reich laboratorium werkt nu samen met partners en belanghebbenden aan een vervolgstudie van eerder onderzoek. Het nieuwe onderzoek zal nieuwe gegevens opleveren van veel eilanden en tijdsperioden.