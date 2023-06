Plastic doppen sparen voor hergebruik op Bonaire

KRALENDIJK – Inwoners en bezoekers van Bonaire kunnen plastic doppen en dekseltjes nu kwijt in een groot hart dat voor de supermarkt Bondigro staat. Het plastic dat zo verzamelt wordt zal hergebruikt worden om op het eiland nieuwe producten van te maken.

Het hart is een initiatief van de organisatie ‘No Waste Caribbean Vibes’. Dit is een organisatie op het gebied van duurzaamheid en recycling. Deze week werd het kleurrijke hart bij supermarkt Bondigro geplaatst.

Door de doppen en dekseltjes in het hart te deponeren, draag je bij aan het idee om van Bonaire een circulaire economie te maken en aan het verminderen van afval op het eiland. Helaas kunnen plastic flesjes (PET-plastic) niet worden gedeponeerd.

“Als No Waste Caribbean Vibes zijn we verheugd om ons eerste hart bij Bondigro te presenteren”, zegt Co-Founder Luuk Bastiaans. Samen creëren we een schonere en duurzamere toekomst voor ons eiland.”