Vacature Financial Analyst Bonaire

Doortastend – Proactief – Vindingrijk

Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V (WEB) is opgericht in 1963 en is eigendom van het Openbaar Lichaam Bonaire. Als ‘exclusief’ multi-utilitybedrijf is WEB verantwoordelijk voor duurzame, betrouwbare en betaalbare levering van drinkwater en elektriciteit aan ruim 10.000 huishoudens, bedrijven en organisaties en de verwerking van afvalwater en distributie van irrigatiewater op Bonaire.

De energie- en (afval)watervoorziening op Bonaire draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. De bevolking neemt toe, het toerisme ontwikkelt zich, Bonaire is een groeimarkt. In de komende jaren zal er veel geïnvesteerd moeten worden. Alleen dan kan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de energie- en (afval)watervoorziening op een peil worden gebracht dat past bij het zich snel ontwikkelende Bonaire.

Het team van WEB telt ruim 150 medewerkers. Wij werken samen onder het motto: ‘Let’s do it together’, in een sterk besef dat WEB van en voor de gemeenschap op Bonaire is.

WEB is op zoek naar, een onder de Manager Finance & Control ressorterende, Financial Analyst

Werkzaamheden:

Draagt zorg voor het analyseren van financiële en (bedrijf) economische data en vertaalt data in een bruikbaar advies en rapporteert omtrent het bedrijfsresultaat, planning, controle, evaluatie en voorspelling van bedrijfsresultaten.

Analyseert data en zorgt voor het volgen van de juiste accounting richtlijnen en procedures.

Bestudeert de financiële situatie van WEB en onderzoekt welke gevolgen veranderingen in de organisatie of de maatschappij hebben voor de financiële positie.

Geeft tijdige, relevante en accurate rapportages en analyses van de resultaten van de bedrijfsprestaties ten opzichte van historische, gebudgetteerde, voorspelde en strategische planningsresultaten/jaarplannen voor het aan en bijsturen van de jaarbegroting en strategische plannen.

Onderhoudt en ontwikkelt verschillende financiële en standaardmodellen die verspreid worden voor gebruik bij alle financiële aspecten bij de jaarplanningsprocessen en afdelingsbegrotingen, zorgt voor kwaliteit, nauwkeurigheid en een gericht analytisch overzicht.

Adviseert, ondersteunt, geeft inzicht en rapporteert respectievelijk aan de Directie en Businessunits Managers over prestatieplanning en het boekhoudkundig management, prestatie van inkomsten accounting, cost accounting, algemene accounting en rapportage, management van kasoperaties en interne controles.

Adviseert en communiceert over de nieuwe financiële en economische ontwikkelingen en trends in de nutssector.

Bereidt financiële rapporten, schema’s, tabellen en andere presentatieformaten voor zoals opgedragen.

Ondersteunt bij de opstelling van onder meer maandrapportages, kwartaalrapportages en begroting.

Ondersteunt de Finance afdeling bij het opstellen van de afdelingsbudgetten en het jaarplan.



Profiel van de ideale kandidaat:

WO/HBO werk- en denkniveau.

Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op financieel, accounting of bedrijfseconomisch gebied.

Tenminste 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Organisatorische en financieel analytische vaardigheden.

Sterke analytische denkvermogen, kwaliteits- en klantgericht, sterke persoonlijkheid,

Communicatief ijzersterk; beheerst Nederlands, Papiaments en Engels in woord en geschrift.

Sollicitatie:

Solliciteer op deze functie voor 23 juni 2023 door uw sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en Curriculum Vitae op te sturen naar e-mail: [email protected]

Aanstelling:

De initiële aanstelling is voor een jaar met als doel een vaste aanstelling bij goed functioneren. Een aanstellingskeuring en assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. WEB biedt een marktconform maandsalaris van minimaal $ 4116. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding, kennis en ervaring.