Na 13 jaar zwoegen: Bonaire scoort eindelijk goedkeurende accountantsverklaring

KRALENDIJK – Het zat er al enige tijd aan te komen, maar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft nu toch eindelijk een heuse goedkeurende accountantsverklaring in de wacht gesleept voor het jaar 2022.

Daar waar het OLB het vorig jaar nog moest doen met een zogenoemde oordeelonthouding, zette de accountant dit jaar toch echt een handtekening onder de jaarrekening van het Openbaar Lichaam, waarmee deze verklaart dat het gaat om een waarheidsgetrouwe afspiegeling van de cijfers van de lokale overheid.

“De goedgekeurde accountantsverklaring is het mooie resultaat van de inzet van onze medewerkers. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen maanden met veel energie en toewijding ervoor gezorgd dat we weer een belangrijke stap hebben kunnen zetten op weg naar een duurzame financiële huishouding voor Bonaire in het belang van onze inwoners. Een transparant en professioneel jaarverslag is immers de basis voor goed openbaar bestuur”, zegt gedeputeerde Jolinda Craane.

Positief resultaat

In het jaar 2022 is bijna USD 2,2 miljoen meer ontvangen aan gelden dan uitgegeven. Dit komt onder andere door meer inkomsten uit de nieuwe toeristenbelasting, de motorrijtuigenbelasting en het opleggen van achterstallige logeergastenbelasting en verhuurautobelasting.

De jaarrekening en het jaarverslag worden in een Eilandraadsvergadering besproken en vastgesteld.