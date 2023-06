Op pad met Sea Turtle Conservation Bonaire

Wie al eens op Bonaire is geweest of er woont, weet waarschijnlijk dat er in de zee rondom het eiland verschillende soorten zeeschildpadden leven. Grote kans dat je ze tijdens het snorkelen of duiken al eens tegen bent gekomen. Of misschien heb je het geluk gehad om aanwezig te zijn bij een opening van een nest? Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) zorgt ervoor dat de zeeschildpadden op Bonaire een veilige toekomst hebben. Wil je ze eens aan het werk zien? Je kunt met ze mee op nest patrol. Spot samen met ze de pas gemaakte nesten of woon het uitkomen van een nest bij. Jonge zeeschildpadden foto: Inge Poorthuis

In de periode van mei tot december vaart STCB drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag) in alle vroegte naar Klein Bonaire. Stap samen met de enthousiaste medewerkers, die van alles over zeeschildpadden en hun werk kunnen vertellen, aan boord. Na een korte overtocht, naar het onbewoonde eilandje voor de kust van Bonaire, begint de speurtocht. De medewerkers van STCB zoeken, samen met jou, naar sporen van zeeschildpadden. Je struint die ochtend zo’n 2 kilometer strand af, op zoek naar pas gegraven nesten of uitgekomen eieren.

Sporen van een zeeschildpad, foto: Inge Poorthuis

Op zoek naar nieuwe nesten

Al snel worden de eerste sporen van een zeeschildpad waargenomen op het strand. Na een korte analyse door de medewerkers blijkt dat de nacht ervoor een zeeschildpad het water is uitgekomen om op het strand een nest te graven en eieren te leggen. Met de nodige voorzichtigheid wordt er door de medewerkers met de hand gegraven, op zoek naar de daadwerkelijke plek van het nest. Het nest van een zeeschildpad, foto: Inge Poorthuis

Zodra ze het nest gevonden hebben, wordt de precieze plaats in kaart gebracht. Zo wordt o.a. de diepte waarop het nest zich in de grond bevindt en de afstand tot zee gemeten. Nadat alle gegevens zijn verzameld, wordt het nest zorgvuldig afgedekt. Indien het nest zich op een plek bevindt waar veel mensen komen, wordt het met linten gemarkeerd om verstoring te voorkomen. In sommige gevallen moet een nest verplaatst worden, om te voorkomen dat het vernield wordt door de golven en het nest daardoor verdrinkt. Jonge zeeschildpad, foto: Inge Poorthuis

Vanaf eind juni komen de eerste nesten uit. Doordat de nesten, vlak nadat ze gemaakt zijn, in kaart worden gebracht, weten de medewerkers wanneer de eieren in het nest ongeveer gaan uitkomen. Wanneer het nest is uitgekomen, wordt het nest geopend om een inventarisatie te maken van de inhoud. Zo worden bijvoorbeeld alle lege eierschalen geteld. Soms zitten er nog enkele zeeschildpadjes in het nest. Het is een bijzonder moment om de pasgeboren zeeschildpadjes hun weg naar zee te zien vinden.

Ook mee op nest patrol?

Wil jij ook mee op nest patrouille met STCB? Stuur een e-mail naar [email protected]. Ze varen elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen (tussen mei en november met bezoekers) naar Klein Bonaire. Je gaat samen met de medewerkers van de organisatie mee naar het onbewoonde eiland voor de kust van Bonaire.

Tickets kosten 40 USD per persoon (20 USD per persoon voor bewoners van Bonaire met sedula). Neem zelf iets te eten en te drinken mee en trek stevige schoenen aan die nat mogen worden (bijvoorbeeld waterschoenen). Je loopt niet alleen over zandstrand maar ook over ongelijke stukken koraal. Vergeet niet om jezelf te beschermen tegen de zon. De nest patrouille duurt ongeveer 3 à 5 uur. Zoeken naar sporen van zeeschildpadden op Klein Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Ben je minder avontuurlijk ingesteld, maar wil je meer weten over de zeeschildpadden op Bonaire? Ga dan naar één van de presentaties van de STCB. Iedere 2e en 4e woensdag van de maand om 20.00 uur bij Yellow Submarine (aan de boulevard in het centrum) geven medewerkers van de organisatie uitleg over zeeschildpadden, en hoe zij beschermd worden. Deze presentatie kun je gratis bijwonen.

Hoe kom je op Bonaire?

Wil jij ook een keer mee op nest patrouille maar ben je nog niet op Bonaire? Plan dan jouw eerst volgende vakantie naar dit prachtige eiland. Op dit moment zijn er zelfs erg aantrekkelijk geprijsde last minute vakanties te boeken. Grijp dus je kans en boek snel een reis naar Bonaire. Wie weet zie jij dan binnenkort zeeschildpadjes.

