Vacature Manager Projecten Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langskomen zwemmen. Tevens vliegen er bij zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden onze gasten een ontspannen omgeving met twee zwembaden, een heerlijk strand, verschillende restaurants, een duikschool en luxe sportvoorzieningen. Ook is er een conferentiecentrum.

In verband met vervanging zijn wij per direct op zoek naar een:

Manager Projecten voor diverse maintenance projecten

40 uur/per week

Als Manager Projecten zet je je in voor de instandhouding en verbetering van de appartementen, gebouwen en terreinen op ons prachtige resort, zodat onze gasten zich thuis voelen en van een geweldige vakantie in een mooie omgeving kunnen genieten.

Binnen onze afdeling facilities is de Manager Projecten verantwoordelijk voor alle projecten. Projecten zoals: renovatie van een gebouw, verlichting op het strand, verbouwingen, renovatie zwembad, plaatsen van nieuwe cabana’s, upgraden van ICT, herinrichten parkeerplaatsen, grote schilderwerken, verhuizingen.

Jij weet wat hier allemaal bij komt kijken en kan de diverse projecten in goede banen leiden. Dit doe je in samenwerking met de medewerkers die je aanstuurt, je collega-managers en supervisors. Waar nodig schakel je externen in voor ondersteuning, expertise en uitvoering.

Wat ga je doen?

Als Manager Projecten ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van projecten, van offerteaanvragen en inkoop van materialen, de aansturing en uitvoering tot oplevering. Je beheert de materiaalvoorraad in de opslag en zorgt voor het logistieke traject om de materialen tijdig op de projectlocatie te hebben. Je ondersteunt en adviseert de Facility Manager over de lopende projecten en de besluitvorming. Je bent innovatief en bent constant bezig met innovatie en ontwikkeling.

Je bereidt de projecten voor en verzorgt de planning en werkomschrijvingen. Je stuurt het projectteam aan. Daarnaast werk je nauw samen met interne afdelingen en ben je het aanspreekpunt voor externe partijen. Je voert de regie over meerdere projecten tegelijk. Je zoekt continu naar procesverbeteringen en kansen voor efficiency.

Wat vragen wij:

Je hebt ervaring met het hands-on leiden van projecten

Je beschikt over brede kennis van, en hebt ervaring met projectmanagement en besluitvormingsprocessen

Je weet je team te motiveren en zorgt voor een prettige werksfeer

Je hebt goede organisatorische skills

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie

Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau

Je beschikt over een rijbewijs

Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal; Spaans is een pre

Je bent bereid om indien nodig te werken in de avonden en weekenden

Wat bieden wij?

Je komt in een team met leuke, kundige en gemotiveerde collega’s. Je ontvangt een marktconforme beloning. Daarnaast vinden we in ons resort persoonlijke ontwikkeling belangrijk en zijn er verschillende mogelijkheden om te werken aan je persoonlijke ontwikkelingen of het volgen van opleidingen.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan. [email protected]