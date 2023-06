Spoed Vacature Medewerkers Bediening | Per direct Waiting Staff Bonaire

ENGLISH TEXT BELOW

PER DIRECT: Restaurant Between 2 Buns is op zoek naar personeel! Kom jij dit leuke team versterken? Fulltime /parttime mogelijkheden functies (dagdienst). Graag beschikbaar zijn voor de lange termijn, niet voor een aantal maanden. Graag met ervaring.

Between 2 Buns is op zoek naar:

Medewerkers Bediening

Wat zijn de voorwaarden:

Vriendelijk

Engels en Papiaments kunnen spreken

Stressbestendig zijn

Ervaring hebben

Flexibel zijn

Zaterdag kunnen werken

Documenten op orde hebben

PER DIRECT: Restaurant Between 2 Buns is looking for staff! Will you join this fun team? There are full-time /part-time (during daytime). Long term commitment, we are not looking for people who are available for just a few months. With experience please!

Waiting Staff

Requirements:

Is a kind person

Can speak English and Papiamento

Is stress resistant

Has experience

Is flexible

Work on Saturday

Has documents in order

Are you interested? Call or send a what’s app to Ana on: +599 795 4709.

Heb je interesse? Bel of stuur een what’s app naar Ana op: +599 795 4709.