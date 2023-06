De Arte di Palabra-wedstrijd heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdag heeft de Arte di Palabra-wedstrijd plaatsgevonden bij Jong Bonaire. Het evenement is bedoeld om het gebruik van Papiamentu te stimuleren bij jongeren van groep 8 van de basisschool en jongeren uit het voortgezet onderwijs.

Op creatieve wijze ontdekken en ervaren de jongeren de liefde voor Papiamentstalige literatuur. Dit gebeurt door verschillende vormen van taalexpressie, maar voornamelijk door middel van gedichten en verhalen. Door het stimuleren van de jongeren en hen bewust te maken van het gebruik van de taal, creëert Arte di Palabra ambassadeurs voor Papiamentu. Als ambassadeur zorgen zij met liefde en respect voor het behoud van de taal Papiamentu. Daarnaast inspireert en creëert Arte di Palabra Bonaire jonge schrijvers en acteurs om zodoende de literatuur in het Papiamentu uit te breiden, te promoveren en te behouden.

Vóór het begin van de Arte di Palabra-wedstrijd zijn alle deelnemers en enkele leden van het Arte di Palabra-team bij elkaar gekomen in het kantoor van Tourism Corporation Bonaire (TCB) en daarna hebben ze in Playa een korte rondrit gemaakt die bij Jong Bonaire eindigde. De rondrit was in het ‘treintje’ van Jack Tours die nu helemaal beschilderd is met de TCB-branding.

Bij aankomst van de deelnemers bij Jong Bonaire werden ze met applaus begroet door het aanwezige publiek en de wedstrijd kon toen meteen van start gaan. De directeur van TCB heeft het woord gevoerd, waarbij hij alle deelnemers succes toewenste en hen ervan verzekerde dat het voor TCB een grote eer is om deel uit te maken van de Arte di Palabra.

TCB feliciteert alle winnaars en wenst hen heel veel succes toe bij de Arte di Palabra-wedstrijd ABC 2023 die op Aruba gaat plaatsvinden.