Basisschool Het Koraal nu ook een officieel bekostigde school

KRALENDIJK- Basisschool Het Koraal is ook een officieel bekostigde school, nu een besluit van het Ministerie van OCW daarover door de school is ontvangen.

Vera Dohmen, bestuurder en directrice van de school, toont zich opgetogen over het besluit. “Zo ontzettend blij zijn wij hiermee. We hebben er zo hard voor gewerkt. Masha danki aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”, zegt Dohmen in reactie op brief van het Ministerie.

Het Koraal streeft naar een meer individuele benadering van leerling, waarbij rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen. De school kent sinds haar oprichting, erg enthousiaste reacties van ouders die hun kind daar hebben geplaatst. In november 2022 voerde de onderwijsinspectie nog een kwaliteitsonderzoek uit de school. De resultaten daarvan waren positief.