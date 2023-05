Sterilisatie honden en katten blijft gratis op Bonaire

KRALENDIJK – Het dierenasiel zit overvol en zegt het probleem niet te kunnen oplossen door alleen maar dieren ter adoptie aan te bieden. In plaats daarvan moeten er meer honden en katten worden gesteriliseerd zodat ze zich niet meer kunnen voortplanten. Dit kan gratis op Bonaire.

Het dierenasiel heeft al ongeveer 8.300 sterilisaties betaald sinds 2004. In 2022 zijn er 722 dieren gesteriliseerd, maar dat is nog steeds niet genoeg. Er zijn nog steeds te veel honden op straat en er worden nog steeds nestjes achtergelaten bij het asiel.

Het dierenasiel gaat door met een campagne om meer sterilisaties te laten doen. Het sterilisatieprogramma is nog steeds gratis. Er is wel wat verwarring over het woord ‘gratis’. Sommige mensen denken dat sterilisatie niet echt gratis is. Het dierenasiel verduidelijkt dat de sterilisatie van huisdieren gratis is voor iedereen op Bonaire. De dierenartsen krijgen betaald voor de operatie, maar tegen een lager tarief dan normaal, dankzij het geld van het dierenasiel.

“Natuurlijk, als je de sterilisatie van je dier zelf kunt betalen, of als je wilt doneren aan het sterilisatiefonds, dan is dat geweldig. Het geld dat zo wordt vrijgemaakt, kan worden gebruikt voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven,” aldus een woordvoerder. Het dierenasiel betaalt ook voor sterilisaties van zwerfdieren. Stichting Dierenhulp Bonaire helpt ook met het sterilisatieproject en biedt ook andere hulp.

Stappen

Als je gebruik wilt maken van het gratis sterilisatieprogramma, zijn er een paar stappen, afhankelijk van waar je naartoe gaat. Als je naar Klinika Veterinario Bonaire aan de Kaminda Lagun wilt gaan, bel dan naar 717 4255 om een afspraak te maken voor je huisdier. Je hoeft niet te betalen voor de operatie.

Als je naar Flamingo Island Veterinary Center aan de Blvd. Julio A. Abraham wilt gaan, moet je eerst naar het dierenasiel gaan om een waardebon te krijgen. Daarna bel je naar 717 3338 om een afspraak te maken en vertel je dat je een waardebon hebt. Ook hier hoef je niet te betalen voor de sterilisatie.

Samen

Het dierenasiel hoopt met deze informatie meer duidelijkheid te scheppen over het gratis sterilisatieprogramma en moedigt de bevolking aan om actief deel te nemen en samen te werken om het probleem van overbevolking van huisdieren op Bonaire aan te pakken.