Nieuwe ontwikkelingen in zoektocht vermiste man Arthur Cecilia

KRALENDIJK – Tijdens een zoekactie naar de vermiste Arthur Cicilia zijn enkele persoonlijke bezittingen gevonden van de man, maar Cicilia zelf is nog niet gevonden.

Afgelopen zondag vroeg de politie in een persbericht aan het publiek om te helpen bij de zoektocht naar Arthur Cecilia, beter bekend als Turbo. Hij werd voor het laatst gezien in de vroege ochtenduren in de omgeving van Noord-Saliña/Nawati.

Directe familieleden en bekenden hebben gisteren een zoekactie opgezet, waarbij zij in de late namiddag opmerkelijke vondsten hebben gedaan. Op een locatie aan de kust, achter Arawak, zijn verschillende persoonlijke bezittingen van Arthur aangetroffen, waaronder visnetten, schoenen, twee kettingen en armbanden. Deze voorwerpen zijn door de familie geïdentificeerd als eigendommen van Arthur Cecilia. Dit meldt media Live99FM.

Volgens het mediabedrijf blijkt dat Arthur na een gesprek met zijn moeder het huis heeft verlaten, waarbij hij aangaf te vertrekken en niet meer terug te keren. De vondst van zijn bezittingen in de late namiddag aan de kust doet vermoeden dat hij mogelijk richting de kliffen in zee is gegaan.