Informatiesessie over Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Op 01 juni organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijeenkomst over het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma voor Caribisch Nederland. Deze bijeenkomst is bedoeld om alle Bonairianen en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen van de Rijksoverheid voor de ruimtelijke inrichting op het eiland.

Van 14.00 tot 15.30 uur zal er een presentatie plaatsvinden over het programma, gevolgd door een informele inloopsessie tot 19.00 uur. Tijdens deze inloopsessie kun je al je vragen stellen aan de mensen achter het programma.

Over het Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma

Het legt de beleidsdoelen van de overheid vast die de ruimtelijke planning op Bonaire en de andere BES-eilanden beïnvloeden. Het programma richt zich op verschillende onderwerpen, zoals bevolkingsgroei, voldoende huisvesting, klimaatverandering en het behoud van onze unieke cultuur en natuur. Het ROP CN geeft niet alleen een overzicht van deze beleidsdoelen, maar stelt ook maatregelen voor om een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.

Aanmelden voor de presentatie kan door middel van een e-mail te sturen naar: [email protected]