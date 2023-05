Consumentenbond: ‘Kamerleden zien Caribische gemeenten nog steeds als buitenland’

KRALENDIJK – Na de grote demonstratie tegen armoede en ongelijkheid. op Bonaire, liet staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) weten dat ze het ‘indrukwekkend’ vond en ‘snel actie wilde’, maar toezeggingen blijven uit. Consumentenbond Unkobon reageert verontwaardigd.

Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

Na bijna 13 jaar is er geen sociaal minimum (het wettelijk bedrag waar je op kunt rekenen om te leven) bepaald voor de Caribische gemeenten. De armoede is groot, maar concrete acties vanuit politiek Den Haag blijven uit.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft deze week besloten om de druk op het kabinet niet verder op te voeren. Van Huffelen wil een nieuw onderzoek afwachten en heeft daarom verschillende moties ontraden.

“Van de zotte!”, reageert Wietze Koopman van de Bonairiaanse consumentenbond. “Ze komt met allerlei drogredenen. Na 13 jaar houdt de Nederlandse regering nog steeds vast aan de mantra: het is allemaal zo complex. Als het je als regering niet lukt om voor 30.000 mensen een sociaal minimum in te voeren, houd dan alsjeblieft op met regeren.”

“De regering doet ook alsof ze geen idee hebben hoe hoog het sociaal minimum moet zijn voor elke gezinssituatie, terwijl dat ieder jaar wordt berekend en er al twee rapporten liggen. Echt bizar.”

Rechtszaak tegen Nederland

Unkobon gaat daarom gewoon door met de rechtszaak tegen Nederland. “Het is belachelijk dat dat moet, maar het ziet er naar uit dat we tegen het einde van het jaar voor de rechter staan.”

‘Bonaire is het wachten spuugzat’

Volgens Koopman is het voor het eerst dat Bonaire zoveel eenheid toonde als tijdens de demonstratie van 7 mei. “Bonaire is vaak verdeeld over veel dingen, maar hier lieten mensen van alle economische klassen, achtergronden en van verschillende organisaties weten dat het nu echt genoeg is. Ik kreeg er kippenvel van.” ‘Dit is groter dan het toeslagenschandaal’Koopman merkt op sociale media dat mensen in Europees-Nederland meer komen te weten over ‘het schandaal’. “Op Twitter ging het los nadat de manifestatie op het NOS-journaal was gekomen. Dus je ziet wel dat dat steeds meer mensen zich bewust worden dat het gewoon niet deugt wat hier gebeurt.”“Vaak ebt het weer weg. In Nederland is het nog steeds zo lastig om in de media-aandacht te krijgen voor die drie eilandjes waar zich een schandaal afspeelt wat nog groter is dan het toeslagenschandaal.”

Koopman heeft wel het idee ‘dat van Huffelen daarvan is geschrokken’. “Want tot nog toe kon ze altijd heel hard roepen: ja, maar de werkgevers roepen dit, de lokale overheid roept dat en de bonden vinden het ook wel prima dat het stapje voor stapje gaat. Maar nu blijkt gewoon dat dat onzin is. Op de eilanden vindt iedereen dat het nú moet.”

“Maar ze is ook weer niet zo erg geschrokken dat ze zegt: oké wij steunen de moties. Daar worden ze zenuwachtig van. Dan zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat het echt wel mogelijk is.”

De Bonairiaanse consumentenbond wil dat mensen in Europees-Nederland in actie komen. “We moeten alle Nederlanders ertoe aanzetten om Kamerleden te contacten. Nog steeds beschouwt 98 procent van de Kamerleden de drie bijzondere gemeenten als buitenland. Ze hebben gewoon géén idee waar het over gaat.”