Vacature Verkoopmedewerker Bonaire

Als verkoopmedewerker ben je hét gezicht van Valerie’s Airport Shop. Jouw gastvrijheid is bij ons onmisbaar. Je bent pas tevreden wanneer de klanten met een glimlach de winkel verlaten.



In deze functie heb je te maken met veel verantwoordelijkheden. Zo ben je niet alleen bezig met het afrekenen van de aankopen van de klanten, maar zorg je er ook voor dat de winkel netjes gehouden wordt en houd je ook bij welke producten aangevuld moeten worden. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met je collega’s.

Je gaat naast de winkel in de publieke ruimte ook werken in de winkel in de vertrekhal van Flamingo Airport. De winkel in de publieke ruimte is dagelijks geopend van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. De openingstijden van de winkel in de vertrekhal zijn afhankelijk van de vluchten die er vertrekken.

Functie-eisen

Wat vragen wij van jou?

Je hebt zin om te werken en bent op zoek naar een fulltime dienstverband.

dienstverband. Je vindt het niet erg om in de avonduren, weekenden en op feestdagen te werken.

Je spreekt Nederlands, Engels en bij voorkeur Spaans en Papiaments.

Je bent gastvrij, servicegericht en flexibel.

Je vindt het niet erg om de winkel schoon te houden.



Wat bieden wij jou?

Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Een zeer gevarieerde internationale klantenkring.

Een prettige werkomgeving waarin je onderdeel bent van een gezellig team.

Overwerk wordt gecompenseerd voor vrije tijd of in overleg uitbetaald.

Als je geïnteresseerd bent in deze functie kun je ons een mail sturen naar [email protected] met daarin je persoonlijke gegevens, je CV en je motivatie om op deze functie te solliciteren. Het heeft géén zin om als parttimer te solliciteren.