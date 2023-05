Vacature Leefstijlcoaches Bonaire

Voor de Huisartsenzorg op Bonaire zoeken wij enkele LEEFSTIJLCOACHES. Voor een dienstverband van 24-40 uur per week.

De functie

Dit jaar wordt de leefstijlcoach in de huisartsenzorg op Bonaire geïntroduceerd. De leefstijlcoach begeleidt, in opdracht van de huisarts, individuele patiënten die gemotiveerd zijn om hun leefstijl te veranderen. De leefstijlcoach stelt samen met de patiënt persoonlijke haalbare veranderdoelen op en ondersteunt de patiënt bij het vinden van manieren waarop die bereikt kunnen worden. De leefstijlcoach kijkt ook naar wat er nodig is om de omgeving van de patiënt mee te nemen in een verandering. Als leefstijlcoach ben je in staat om groepen te begeleiden op specifieke thema’s rondom leefstijl. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je een, over de domeinen heen, goed werkend netwerk op het gebied van leefstijl opbouwt en onderhoudt.

Leefstijlcoach is een nieuwe functie in de huisartsenzorg op Bonaire en de vorm zal zich nog verder ontwikkelen. We zoeken voor deze functie kandidaten die ondernemend, creatief, verbindend en daadkrachtig zijn. Je bent sociaal en verbaal sterk en je wilt een boegbeeld voor een gezonde leefstijl op Bonaire zijn.

Een Caribische achtergrond of een anderszins sterke binding met de regio en de cultuur van de eilanden, en het spreken van de talen Papiaments en bij voorkeur ook Spaans, zijn een vereiste voor deze functie.

Wij vragen

Relevante opleiding en werkervaring op HBO-niveau;

Een afgeronde geaccrediteerde opleiding tot Leefstijlcoach of de bereidheid om een opleiding tot Leefstijlcoach te volgen;

Aantoonbare affiniteit met het bevorderen van een gezonde leefstijl;

Je spreekt naast Nederlands en Engels ook Papiaments en/of Spaans.

Wij bieden

Een interessante nieuwe functie in de huisartsenzorg; je bent nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie;

Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de cao die van toepassing is in de zorg op Bonaire;

Een dienstverband bij de overkoepelende zorgorganisatie in de huisartsenzorg.

Interesse gekregen?

Dan nodigen we je graag uit om uiterlijk 19 juni te reageren d.m.v. een e-mail naar [email protected]. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en word je gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.

Vragen

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Roos van der Niet via het e-mailadres [email protected].