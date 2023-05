KRALENDIJK – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten gepresenteerd van een kankerscreeningsonderzoek uitgevoerd op Bonaire.

Het rapport is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het eerste jaar van het borstkankerscreeningsprogramma op Bonaire (juni 2021 – juni 2022). Het rapport is beschikbaar in 4 talen.