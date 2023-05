Eerste bezoek cruiseschip Carnival Celebration brengt 5683 toeristen naar Bonaire

KRALENDIJK – Het cruiseschip Carnival Celebration lag woensdag 24 mei voor het eerst aangemeerd op Bonaire. Het schip bracht 5683 cruisetoeristen naar het eiland.

De Carnival Celebration is een van de grootste cruiseschepen ter wereld en tevens het vlaggenschip van Carnival Cruise Lines. Het schip, dat ruimte biedt aan 6500 passagiers, is 345 meter lang en telt 20 dekken. Het is nog maar een jaar oud en werd in 2022 gebouwd.

Rustige maanden voor de cruise-industrie op Bonaire

Bonaire maakt zich klaar voor het laagseizoen in de cruisebootindustrie de komende maanden. Volgens de planning zullen er minder schepen aanleggen in de haven. In mei wordt er nog één cruiseschip verwacht. In juni kunnen we uitkijken naar 4 cruiseschepen, gevolgd door 3 in juli, 4 in augustus, 4 in september en opnieuw 4 in oktober. Vanaf november begint het hoogseizoen weer.