Classical Music board brengt klassieke muziek onder de palapa

KRALENDIJK – Op zondag 28 mei om 17.00 uur musiceren artiesten van Bonaire in een gevarieerd programma ‘Podium Bonaire’, met klassieke en klassiek-geïnspireerde muziek.

Het Con Alma saxofoon ensemble presenteert onder leiding van Adriana Oliveira stukken die klassieke muziek fans zeker zullen herkennen. De bekende zangeres Chaira Borderslee brengt betoverende liederen uit de musical Aida. Amancio Batta & friends en gitarist Rignald Kastaneer bouwen bruggen tussen klassieke, jazz en lokale muziek.

Het concert, georganiseerd door de Classical Music Board Bonaire, vindt plaats bij Hòfi Kultural Bonaire. Hòfi is te bereiken vanaf de Kaya Korona – Kaya Gramel – Kaya Sabalo en volg daarna de gele bordjes. Of volg de gele bordjes vanaf de Kaminda Djabou. Tickets zijn te koop bij boekhandel Del Mar at Kaya Soeur Bartola 13a, en – indien nog beschikbaar – op de concertplaats.