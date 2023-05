Vacature Front Office Agent Bonaire

Belmar Oceanfront Apartments is een intiem en persoonlijk resort aan de zuidkant van Bonaire. Het luxe resort bestaat uit twintig Oceanfront appartementen en heeft ook een goedgevulde duikshop.

Ter versterking van ons Front Office Team zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde en servicegerichte:

FRONT OFFICE AGENT

Onze Front Office staat altijd klaar voor onze gasten. Zowel bij aankomst, als de rest van het verblijf, om iedereen er een algeheel aangenaam verblijf van te maken. In deze functie heb je een sleutelrol door het uitvoeren van diverse gastgerichte en administratieve taken. Je voelt je op je gemak bij het ondernemen van verschillende werkzaamheden op kantoor, maar ook bij het uitvoeren van retail taken in de duikshop en zorgt ervoor dat alles er bij de front office en op het resort perfect uitziet.

Wat ga je doen?

Je bent het visitekaartje;

Ontvangst en inchecken van gasten aan de hand van reserveringslijsten;

Klaarmaken en bezorgen van sleutels, welkomstpakketjes etc.;

Geven van generale en toeristische informatie aan de gasten;

Verlenen van service, maar ook klachtenhandeling;

Uitchecken van vertrekkende gasten, afrekenen van facturen etc.;

Uitgeven van huurauto’s;

Nauwe samenwerking met de afdeling Housekeeping en Car Rental.

Wie zoeken wij?

Je bent flexibel;

Een beschikbaarheid van zowel ‘s ochtends en ‘s avonds;

Een beschikbaarheid in het weekend en met feestdagen;

Je hebt een uitstekende servicegerichtheid en een gemotiveerde houding;

Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?

Een fulltime baan (40 uur) met veel afwisseling. Werken in een prettige informele werksfeer, in een prachtige omgeving van een toonaangevende organisatie op het eiland. Voorts bieden wij een gratis kennismakingsduik, korting op duikcursussen, korting in de duik winkel en speciale tarieven bij twee verschillende sportscholen op het eiland.

Meer informatie en solliciteren

Herken je jezelf en wens je in een uitdagende omgeving aan de slag te gaan, stuur dan je Curriculum Vitae naar [email protected]