Staatssecretaris: Geen sociaal minimum op 1 januari 2024

DEN HAAG – Er komt dit jaar geen vaststelling sociaal minimum op de drie eilanden, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Alexandra van Huffelen noemt dat ‘geen haalbare kaart’. De staatssecretaris reageert hiermee op de moties die ingediend werden door haar eigen partij D66 en GroenLinks in het tweeminutendebat afgelopen week.

Jorien Wuite van D66 wil dat het kabinet in afwachting van het eindrapport van de Commissie Thodé over het sociaal minimum Caribisch Nederland financiële scenario’s gaat uitwerken, waaronder het mogelijk invoeren van het sociaal minimum op 1 januari 2024. Een soortgelijke motie werd ingediend door Kauthar Bouchallikh van GroenLinks.

Van Huffelen ontraadt beide moties. In haar toelichting zegt de staatssecretaris dat ze vooruitlopend op het rapport van de Commissie Thodé aan de slag gaat met de uitkomsten van dat rapport, wat het sociaal minimum moet zijn en wat dat betekent voor uitkeringen en salarissen.

“Wij gaan ook al nadenken over de vraag hoe we invulling zouden kunnen geven aan een eventueel gat, waarvan wij vermoeden dat dat wel uit dat onderzoek zal komen. Dat doen we, omdat we er ook voor willen zorgen dat er zo weinig mogelijk tijd is tussen het moment waarop we dit vaststellen, waarop het onderzoek van de commissie klaar is, en het feitelijk ervoor zorgen dat dat effecten heeft voor de mensen op de drie eilanden van Caribisch Nederland.”

Maar het probleem van de twee moties is dat er in staat dat dat al per 1 januari zou moeten kunnen. “Dat is wat ons betreft niet een haalbare kaart, althans, daar willen we ons niet op vastleggen. Dat zou namelijk betekenen dat we wellicht hiermee een toezegging doen die we ook helemaal niet kunnen realiseren. We weten niet precies hoe groot het gat is dat de commissie gaat constateren. We weten ook nog niet precies aan welke knoppen we kunnen draaien en wat de invulling wordt.”

Dinsdag wordt over de moties gestemd in de Tweede Kamer.