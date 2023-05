Speciale dementiezorg cursus van start op Bonaire door Fundashon Alzheimer Bonaire

KRALENDIJK – Fundashon Alzheimer Bonaire heeft een innovatieve cursus gelanceerd die zich richt op het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met dementie en de kwaliteit van hun zorg. De cursus, die de Veder Methode wordt genoemd, benadrukt de interactie met dementiepatiënten om hen meer op hun gemak te laten voelen.

Het initiatief werd op woensdag 17 mei ingeleid door Evert Piar, voorzitter van Fundashon Alzheimer Bonaire. Hoewel deze cursus niet nieuw is voor Bonaire, met een eerdere groep zorgverleners die de cursus online met succes hebben voltooid tijdens de pandemie, zal het dit keer persoonlijk worden gegeven door Maria Westra, directeur van Theater Veder Nederland. De cursus zal ditmaal beschikbaar zijn voor een grotere groep deelnemers, afkomstig van de Zorg en Welzijn Groep, Sentro Akseso, FKPD en Kalor di Hogar.

De cursus vindt plaats in de vergaderzaal van Fuhikubo en eindigt op 16 juni, waarbij deelnemers een certificaat van voltooiing ontvangen.

Op vrijdag 19 mei organiseert Theater Veder Nederland een informatieavond over deze methode in de vergaderzaal van Captain Don’s Habitat van 19.00 tot 20.30 uur, verzorgd door Maria Westra. De bijeenkomst is gratis en open voor het publiek.