Klaske Apperloo verlaat Scholengemeenschap Bonaire

KRALENDIJK- Voorzitter van het College van Bestuur, Klaske Apperloo, gaat de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) na een relatief korte periode alweer verlaten. Apperloo zal, volgens een persbericht van de SGB, haar carrière elders voortzetten.

Volgens SBG heeft Apperloo een waardevolle aanzet gegeven tot een aantal thema’s die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van de kwaliteit op de SGB. De scholengemeenschap verwacht daar een nader vervolg aan te geven.

Apperloo trad aan het begin van het schooljaar 2022/2023 aan als nieuwe bestuursvoorzitter, waarmee ze de voormalig bestuursvoorzitter Frans van Elferink opvolgde. Het leek al enige tijd niet meer te boteren tussen Apperloo en andere organen binnen de scholengemeenschap. Op 24 april jl. maakte de Raad van Toezicht van de SGB al bekend dat Apperloo tijdelijk niet op het werk zou verschijnen, na onrust die was ontstaan over het voorgenomen ontslag van een MBO-unit directeur. Nu blijkt Apperloo in het geheel niet meer terug te keren bij de SGB.

Tijdelijk bestuur

Volgens het persbericht worden de bestuurlijke taken tijdelijk uitgevoerd door de twee unitdirecteuren die daarvoor zijn aangewezen totdat in de vacatures is voorzien. De Raad van Toezicht zal haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een goed College van Bestuur samen te stellen.