MHC lanceert Caribische kinderboek over emoties en trauma

KRALENDIJK – Komende vrijdag lanceert de GGZ-instelling Mental Health Caribbean, MHC, in samenwerking met Bibliotheek Bonaire het kinderboek ‘Een kast vol’. In het Papiaments heet het kinderboek Un kashi yen.

Het boekje wordt gepresenteerd aan het publiek en er wordt uit voorgelezen. De presentatie begint om half vier.

Voorleesboek

Un kashi yen is een boek om voor te lezen. Het gaat over het ervaren van hele nare gebeurtenissen, hoe deze ervaringen van generatie op generatie kunnen worden doorgegeven, en hoe je kunt omgaan met gevoelens. Het boek wil families helpen om over gevoelens en geestelijke gezondheid te praten. Het kan helpen om in hun eigen taal over gevoelens en moeilijke situaties te praten.

Als kinderen woorden hebben om hun gevoelens te beschrijven, kunnen ze beter begrijpen wat er aan de hand is. Dit is vooral belangrijk als een van de ouders iets traumatisch heeft meegemaakt. De tips in het boek kunnen ervoor zorgen dat er meer begrip is en dat er minder ruzies thuis zijn.

Het boek is op een makkelijke manier geschreven, zodat ouders, scholen en andere groepen het kunnen gebruiken. Nina den Heyer, die vroeger gedeputeerde was, gaat in de week van 22 mei samen met MHC naar een paar basisscholen om uit het boek voor te lezen.

Samenwerking

‘Een kast vol’ is een manier om te zeggen dat iemand een ‘vol hoofd’ heeft. Het oorspronkelijke boek is geschreven door Maaike Zegers-Handgraaf, die vroeger politieagente was. Ze schreef over wat ze meemaakte in haar gezin toen ze last had van een posttraumatische stress-stoornis door haar werk.

Voor de Caribische versie van het boek heeft het Talent Ontwikkel Programma Bonaire (TOP) samengewerkt met MHC. Samen met iemand die ervaring heeft met deze problemen, heeft Maaike het verhaal aangepast aan de Caribische situatie en het is vertaald naar het Papiaments.

Het boek, in zowel Papiaments als Nederlands, is vanaf 26 mei beschikbaar bij de bibliotheek en verschillende jeugdgroepen op Bonaire.