Vacature Medewerker Housekeeping Bonaire

Lee el texto en español debajo del texto en neerlandés.

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langskomen zwemmen. Tevens vliegen er tijdens zonsopkomst en ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden diverse Leisure voorzieningen voor onze gasten, een conferentie centrum, verschillende F&B voorzieningen, 2 zwembaden en luxe sportvoorzieningen.

In verband met uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

MEDEWERKER HOUSEKEEPING (parttime/fulltime)

Wat ga je doen?

Je werkt samen met je collega’s in de Housekeeping. En dat doe je met passie en plezier. Schoonmaken doe jij namelijk niet uit een boekje, maar met bezieling. Zorg jij ervoor dat onze gasten in een frisse kamer komen en bezorg je onze gasten hiermee een geweldige vakantie? Kom dan ons versterken in de schoonmaak.



Je taken zijn:

Het schoonmaken van onze hotelkamers;

Aanvullen van de minibar;

Ervoor zorgen dat alle benodigde spullen op orde zijn;

Schoonmaken van de toiletten, restaurant, zalen en kantoren.

Wat vragen wij?

Jij hebt een echte hands-on mentaliteit en bent precies met schoonmaken

Jij hebt werkervaring in eenzelfde functie of je wilt de fijne kneepjes van het vak leren!

Je hebt oog voor detail

Je bent een harde werker met een goede conditie

Je bent bereid op wisselende tijden te werken, waaronder ook avonden en weekenden.

Tijden zijn in overleg, maar we verwachten dat je kunt inspringen wanneer nodig.

We werken binnen het hotel als een team, samenwerken en communiceren vind jij ook erg belangrijk!

Samen met jouw collega’s maak jij van elke dag een nieuw avontuur.

Wat bieden wij? Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Het Delfins Beach Resort is nog steeds aan het groeien en er zijn volop doorgroeimogelijkheden.



Solliciteren

Je kunt je sollicitatie richten aan [email protected]

Delfins Beach Resort Bonaire es un complejo de 4 estrellas en crecimiento ubicado en el idílico Punt Vierkant, donde los delfines nadan regularmente frente a la costa. Los flamencos también vuelan regularmente por el parque durante el amanecer y el atardecer. Nuestro resort es sinónimo de máxima calidad en un ambiente relajado y típico del Caribe. Se encuentra situado en el paseo marítimo y rodeado de exuberantes jardines verdes con una gran variedad de palmeras. Ofrecemos varias instalaciones de entretenimiento para nuestros huéspedes, un centro de conferencias, varias instalaciones de F&B, 2 piscinas y lujosas instalaciones deportivas.

Debido a la expansión de nuestro equipo, estamos buscando inmediatamente una:

EMPLEADO DE LIMPIEZA (tiempo parcial/tiempo completo)

¿Qué va a hacer?

Trabaja junto con sus colegas en la limpieza. Y lo haces con pasión y placer. No se aprende a limpiar de un libro, sino con inspiración. ¿Se asegura de que nuestros huéspedes vengan a una habitación fresca y les brinda unas excelentes vacaciones? Entonces ven y fortalécenos en la limpieza.

Sus deberes son:

Limpieza de las habitaciones del hotel;

Reabastecimiento del minibar;

Asegurarse de que todos los artículos necesarios estén en orden;

Limpieza de los baños, restaurante, salones y oficinas.

¿Qué pedimos?

Tener una verdadera mentalidad práctica y precisa con la limpieza

Tener experiencia laboral en el mismo puesto o desea aprender los trucos de la profesión! • Tener ojo para el detalle

Ser un trabajador en buena forma

Estar dispuesto a trabajar en diferentes horarios, incluyendo las noches y los fines de semana.

Los tiempos se pueden negociar, pero esperamos que usted sea capaz de trabajar cuando sea necesario.

En el hotel trabajamos como equipo, ¡trabajar juntos y comunicarse también es muy importante para usted!

Junto con sus colegas, convertir cada día en una nueva aventura.

¿Qué es lo que ofrecemos?

Como miembro de Delfins Beach Resort, recibirá un salario estipulado en el mercado correspondiente. El Delfins Beach Resort sigue creciendo y hay muchas oportunidades para el desarrollo profesional.

¿Cómo aplicar?

Puede enviar su solicitud a [email protected]