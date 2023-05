Vacature Administratief medewerker Bonaire 

Ter uitbreiding van ons makelaarskantoor zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die een kei is op administratief gebied. Je ondersteunt de makelaars op administratief gebied: afspraken inplannen, opstellen van huur- en koopovereenkomsten en zorgen dat het proces van verkoop tot aan de overdracht bij de notaris vlekkeloos verloopt. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten die binnen komen lopen en die ons bellen.

JOUW profiel:

Je beschikt over goede communicatieve en commerciële vaardigheden. Nauwkeurigheid en een goede typevaardigheid zijn heel belangrijk. Uiteraard heb je een representatieve uitstraling en beschik je over ruime ervaring in een dienstverlenende functie. Je werkt graag samen in een team en je bent leergierig.

Functie-eisen:

MBO+ werk- en denkniveau

Snelle en accurate typevaardigheid

Goede kennis van Word en Excel

Tenminste 5 jaar full-time werkervaring in een administratieve functie

Kunnen werken met Photoshop of Indesign is een pre

Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wij bieden je:

Een marktconforme beloning afhankelijk van opleiding en ervaring;

Gezellige collega’s (althans, dat vinden wij);

Een werkweek van maandag tot en met vrijdag van half 9 tot half 6.

Solliciteren:

Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie en CV per email uiterlijk op 28 mei 2023 naar [email protected]. Voor meer informatie kun je bellen met ons kantoor: (+599) 717 5539, vraag dan naar Jolanda Strik (makelaar/eigenaar).