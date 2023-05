Waterpoloclub Orca organiseert waterpolo-evenementen voor jongeren

WILLEMSTAD – Komende vrijdag, zaterdag en zondag vindt het tweede internationale Beachwaterpolotoernooi plaats in Piscadera Bay. Teams en spelers uit Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao doen mee.

Beachwaterpolo wordt gespeeld op zee, op een kleiner veld en met minder spelers. Dit zorgt volgens waterpolovereniging Orca voor spectaculaire acties die het publiek vermaken.

Uitwisseling

Daarnaast is er twee weken later, op 2 juni, 3 juni en 4 juni, een uitwisseling tussen de jeugdteams van Bonaire en het Curaçaose Orca in het Pisina Bennie Leito.

Dit tweejaarlijkse evenement, georganiseerd door Orca en Barracuda Bonaire, biedt kinderen de kans om waterpolo te spelen, hun vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Op zaterdag 3 juni organiseert de waterpoloafdeling van Orca ook het Schoolwaterpolotoernooi, voor de tweede keer. Dit is een mooie gelegenheid voor kinderen om kennis te maken met de sport en hun zwemvaardigheden in de praktijk te brengen tijdens een miniwaterpolotoernooi.