Vacature Medewerker Maintenance Bonaire

SPANISH AND PAPIAMENTU TEXT BELOW.



Empleado de mantenimiento | Empleado di Mantenshon

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen. Tevens vliegen er bij zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden onze gasten een ontspannen omgeving met twee zwembaden, een heerlijk strand, verschillende restaurants, een duikschool en luxe sportvoorzieningen. Ook is er een conferentiecentrum.

In verband met uitbreiding van ons tem zijn wij per direct opzoek naar een:

Medewerker Maintenance m/v

36 – 40 uur

Als Medewerker Maintenance verricht je reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor alle kamers, op het terrein en voor gebouwen zoals restaurants, de fitness, laundry, kantoren en dive -shops. Je zet je met enthousiasme in zodat de gasten van Delfins kunnen genieten van hun welverdiende vakantie.

Wat ga je doen?

Je doet preventief en correctief onderhoud aan bouwtechnische zaken, inventaris en technische apparatuur.

Je doet preventief onderhoud en verhelpt storingen aan airco’s, sloten en sanitair

Je repareert meubilair

Je vervangt apparatuur en witgoed

Je verricht schilderwerkzaamheden

Wat vragen wij:

Je hebt ervaring met het doen van onderhoud en het uitvoeren van reparaties.

Jij hebt ervaring met elektrische installaties

Je weet wel raad met bouwkundige werkzaamheden

Loodgieterswerk heeft voor jou geen geheimen

Je bent handig met timmerwerkzaamheden

Je kunt schilderwerkzaamheden uitvoeren

Je kunt onder tijdsdruk werken

Je bent een enthousiaste medewerker met verantwoordelijkheidsgevoel

Je hebt plezierige omgangs- en communicatievaardigheden

Je kunt goed samenwerken met je collega’s

Je bent bereid om te werken in wisselende diensten en in storingsdiensten.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we in ons hotel persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan [email protected].

Delfins Beach Resort Bonaire es un complejo de 4 estrellas en crecimiento ubicado en el idílico Punt Vierkant, donde los delfines nadan regularmente frente a la costa. Los flamencos también vuelan regularmente por el parque durante el amanecer y el atardecer. Nuestro resort es sinónimo de máxima calidad en un ambiente relajado y típico del Caribe. Se encuentra situado en el paseo marítimo y rodeado de exuberantes jardines verdes con una gran variedad de palmeras. Ofrecemos a nuestros huéspedes un ambiente relajado con dos piscinas, una hermosa playa, varios restaurantes, una escuela de buceo e instalaciones deportivas de lujo. También hay un centro de conferencias.

Debido a la expansión de nuestro equipo, estamos buscando inmediatamente:

Empleado de mantenimiento m/f

36 – 40 horas

Como empleado de mantenimiento, debe realizar trabajos de reparación y mantenimiento para todas las habitaciones, en el tereno y para edificios como restaurantes, gimnasio, lavandería, oficinas y tiendas de buceo. Usted se compromete con entusiasmo a que los huéspedes de Delfins puedan disfrutar de sus merecidas vacaciones.

¿Qué va a hacer?

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en materia de construcción, inventario y equipos técnicos.

Realizar mantenimiento preventivo y arreglar fallas en aires acondicionados, cerraduras y plomería

Reparar muebles

Reemplazar aparatos y equipos electrodomésticos

Realizar trabajos de pintura

¿Qué pedimos?

Tener experiencia en mantenimiento y reparación.

Tener experiencia en instalaciones eléctricas

Tener experiencia en instalaciones eléctricas Saber qué hacer con el trabajo de construcción

La plomería no tiene secretos para usted

Ser hábil con el trabajo de carpintería

Poder realizar trabajos de pintura

Poder trabajar bajo presión de tiempo

Ser un empleado entusiasta con sentido de la responsabilidad.

Tiene habilidades de manejo y comunicación agradables

Trabajar bien con sus colegas

Estar dispuesto a trabajar en turnos cambiantes y en servicios de averías.

¿Qué es lo que ofrecemos?

Como empleado de Delfins Beach Resort, recibirá un salario estipulado en el mercado correspondiente. Además, consideramos que el desarrollo personal es importante en nuestro resort y también puede asumir otras tareas dentro de su función.

¿Cómo aplicar?

Debe proporcionar su solicitud escrita junto con su curriculum vitae y una motivación, la misma se puede enviar a [email protected]

Delfins Beach Resort Bonaire ta un resort di 4 strea kresiente na e idíliko Punt Vierkant, na unda regularmente tin dòlfein ta bin landa pasa hopi pegá ku kosta. Alabes ku salida i bahada di solo regularmente tin flamingo ta bula pasa riba e parke di e resort. Nos resort ta para pa kalidat superior den un ambiente relahante, típikamente karibense. E ta keda hopi pegá ku kosta di laman i ta rondoná di hòfinan abundantemente bèrdè ku un variedat grandi di palu di palma. Nos ta ofresé nos huéspetnan un ambiente relahá ku 2 pisina, un playa magnífiko, diferente restorant, un sentro di buseo, i fasilidatnan deportivo luhoso. Tambe tin un sentro di konferensia.

Relashoná ku ekspanshon di nos tim di empleado nos ta en buska entrante inmediato di un:

Empleado di Mantenshon m/f

36 – 40 ora

Komo Empleado di Mantenshon (‘Maintenance’) bo ta ehekutá trabou di reparashon i mantenshon di tur kamber, riba e tereno i di e edifisionan manera restorant, sentro di gimnasia (fitness), labadera (laundry), ofisina i sentro di buseo. Bo ta hasi bo trabou ku entusiasmo di manera ku e huéspetnan di Delfins por disfrutá di nan fakansi bon meresí.

Kiko bo ta bai hasi?

Bo ta ehekutá mantenshon preventivo i korektivo na konstrukshon, na e inventario i aparatonan tékniko.

Bo ta ehekutá mantenshon preventivo i ta yuda den kaso di fayo di funshonamentu di èrko, yabi di porta i di instalashon sanitario

Bo ta drecha mobilario

Bo ta hasi kambio di aparato en general i di aparato di tene kos friu

Bo ta ehekutá trabou di fèrfmentu

Loke nos ta pidi:

Bo tin eksperensia den ehekushon di mantenshon i ehekushon di reparashon.

Bo tin eksperensia ku funshonamentu di instalashon eléktriko

Bo tin konosementu i abilidat di trabou di konstrukshon

Trabou di paipfeter no ta un problema pa bo

Bo por manehá trabou di karpinté na nivel práktiko

Bo tin abilidat di hasi trabou di fèrfmentu

Bo por presta trabou bon ora tin preshon di tempu

Bo ta un empleado ku tin entusiasmo i sentimentu di responsabilidat

Bo tin abilidat plasentero pa anda i komuniká ku kolega

Bo por kolaborá na bon nivel ku bo koleganan

Bo ta dispuesto di traha ku warda variabel i ku warda pa solushoná fayo den funshonamentu di aparato.

Kiko nos ta ofresé?

Komo empleado di Delfins Beach Resort bo ta risibí un salario konforme e nivel di merkado. Ademas nos ta haña desaroyo personal importante den nos hotèl i denter di bo funshon por krese bai riba nivel di otro tareanan.

Solisitut

Bo por manda bo solisitut por eskrito huntu ku bo C.V. i un deskripshon di bo motivashon na [email protected].