Tei p’abo presenteert ‘De Schaamte Voorbij’: Een Theatervoorstelling over het Overwinnen van Schaamte

KRALENDIJK – Op 24 mei aanstaande organiseert Tei p’abo samen met storyteller Archell Thompson de interactieve theatervoorstelling ‘De Schaamte Voorbij’. Deze voorstelling heeft als doel het doorbreken van het gevoel van schaamte en is gebaseerd op waargebeurde situaties.

Het optreden vindt plaats bij Jong Bonaire in een huiselijke setting, waarbij gebruik wordt gemaakt van herkenbare rollenspellen. Tei p’abo wil met deze theatervorm de oorsprong van schaamte laten zien en laten zien hoe men dit gevoel kan overwinnen.

Archell Thompson, afkomstig uit Curaçao, is geen onbekende op Bonaire. Hij heeft eerder opgetreden in februari met ouders en kinderen van Bonaire in de theatervoorstelling ‘Show your talents’ en in november 2021 met ‘Stop the beating’.

De theatervoorstelling van Tei p’abo heeft als doel aandacht te vestigen op het doorbreken van schaamte, zodat het onderwerp beter zichtbaar en bespreekbaar wordt voor het publiek. Samen met het publiek wordt er gezocht naar de oorzaken van schaamte, worden er mogelijke oplossingen besproken en biedt de voorstelling inspiratie aan bezoekers over hoe ze met schaamte kunnen omgaan.

De theatershow is gratis en vindt plaats op woensdag 24 mei om 18:00 uur bij Jong Bonaire. Als je de voorstelling wilt bijwonen, kun je je aanmelden via [email protected]. Er is slechts ruimte voor 40 personen, dus wees er snel bij.