Kennismaking tussen Landmacht en Gezaghebber Oleana tijdens oefening op Bonaire

KRALENDIJK – Van 26 mei tot en met 2 juni 2023 zal er een oefening plaatsvinden op Bonaire door de b cie 11 infanterie bataljon welke deel uitmaakt van de 42ste cidw ( compagnie in de west), met als doel de handhaving van de operationele paraatheid. Deze eenheid is gestationeerd op Curaçao en voert ook werkzaamheden uit voor liefdadigheidsprojecten.

De oefening op Bonaire heeft als doel om kennis te maken met de omgeving op Bonaire en samen te werken met de lokale autoriteiten en hulpdiensten. Op de planning staat ook een persoonlijke ontmoeting tussen Gezaghebber Reynold (Nolly) Oleana en Kapitein Milan Zolak (compagniescommandant van de eenheid) en Majoor Arthur Duursma.

Tijdens de oefening zal de oude landingsbaan bij Rincon worden gebruikt als bivaklocatie. Daarnaast zal de eenheid trainen op bekende locaties op Bonaire. De eenheid zal uitgebreid en zorgvuldig worden geïnformeerd op basis van eerdere oefeningen, waaronder de verkenningsoefening in augustus 2022, die gericht was op het in kaart brengen van kenmerken van het eiland die relevant zijn voor de preventie en bestrijding van mogelijke rampen.