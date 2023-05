De Art Culture Education Foundation organiseert Muziekweek voor Kinderen

KRALENDIJK – De Art Culture Education Foundation, een stichting gericht op het ondersteunen en bevorderen van kunst en cultuur op Bonaire, heeft tijdens een persconferentie enkele ambitieuze projecten aangekondigd. Zo organiseert zij komend weekend de Muziekweek voor Kinderen en komend schooljaar de Kwalitatieve Kunstzinnige Culturele Educatie.

Segni Bernadina, president van de stichting, sprak zijn tevredenheid uit over de voortgang van de stichting. “We bestaan nu drie jaar en zijn tevreden met wat we hebben bereikt. We werken hard aan het uitbreiden van culturele activiteiten op Bonaire en bereiken veel kinderen met onze projecten”, aldus Bernadina.

Een van de belangrijkste initiatieven die tijdens de persconferentie werd aangekondigd, is de Muziekweek voor Kinderen. “Het is opmerkelijk dat kindermuziek minder populair is geworden. We moeten meer aandacht besteden aan kinderliedjes om kinderen te leren zingen en de liefde voor muziek te vergroten”, legde Bernadina uit.

Het project Kwalitatieve Kunstzinnige Culturele Educatie, dat zal starten vanaf het schooljaar 2023/2024, wordt nu door een team van de Art Culture Education Foundation ontwikkeld. Daarnaast is de stichting op zoek naar artiesten en muzikanten die zich willen aansluiten bij dit initiatief.

Gaby Mercera

De Muziekweek, die volgend weekend plaatsvindt, is gewijd aan Gaby Mercera, iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan de muzikale cultuur van Bonaire, met name voor kinderen. Mercera bedankte voor de erkenning en gaf aan dat hij zijn werk zal voortzetten, zij het op een meer beperkte manier.

Afgevaardigde James Kroon prees de organisatie en de plannen voor muziek op Bonaire. “We zijn van plan een boek te maken over Creoolse liedjes om deze te documenteren. Het is belangrijk om kinderen hierover te leren en in de toekomst zullen er meer kinderen zijn die de muziek van Bonaire beheersen”, zei Kroon.

De stichting heeft ook een verzoek ingediend om de Muziekweek elk jaar te organiseren. Het plan is om in 2024 een kindermuziekfestival te houden. De bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie door een groep kinderen, wat de betrokkenheid van de jonge generatie bij deze initiatieven benadrukt.