Bonaire aanwezig op Caribbean Latin Workshop België

KRALENDIJK – Op 11 mei 2023 heeft Bonaire deelgenomen aan de Caribbean Latin Workshop in Gent, België. Dit evenement bracht reisprofessionals samen en bood hen de gelegenheid om kennis te maken met verschillende bestemmingen. De aanwezigheid van Bonaire tijdens deze workshop heeft het eiland verder onder de aandacht gebracht op de Belgische markt.

Tijdens het evenement kregen reisprofessionals een unieke kans om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Bonaire in een ontmoetingssessie. Marjolein Oleana en Annette Emerenciana van het Tourism Corporation Bonaire waren aanwezig om met de genodigden te praten over verschillende aspecten van het eiland, waaronder cultuur, authenticiteit, avontuurlijke activiteiten, culinaire hoogstandjes en nog veel meer dat Bonaire te bieden heeft. Met een opkomst van meer dan tachtig personen werd Bonaire verder onder de aandacht gebracht binnen de Belgische markt.