In 2022 bijna twee aanrijdingen per dag op Bonaire

KRALENDIJK – In 2022 zijn er in totaal 725 aanrijdingen gemeld bij de politie op Bonaire. Dat is gemiddeld bijna twee per dag en meer dan een jaar eerder. In de meeste gevallen betrof het een aanrijding zonder gewonden, zo meldt Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in haar persconferentie eerder vandaag.

In 510 gevallen ging het om aanrijdingen zonder persoonlijk ongeluk. Bij 123 aanrijdingen raakten er wel mensen gewond. Daarnaast waren er 89 eenzijdig ongevallen, waarvan 49 keer persoonlijk letsel voorkwam. In totaal waren er dus 172 aanrijdingen met gewonden in 2022. In 2021 waren dat er nog 154.

In 2022 ging het in drie gevallen om een aanrijding met dodelijke afloop. In het jaar daarvoor waren er nog twee aanrijdingen met dodelijke afloop op Bonaire.

In 2021 registreerde KPCN in totaal 673 aanrijdingen op Bonaire, 52 minder dan in 2022.