Opening van Kunstgalerij Sobremesa trekt veel bezoekers

KRALENDIJK – Gisteren, zaterdag 6 mei, opende de nieuwe kunstgalerij Sobremesa haar deuren op Bonaire. Sobremesa is meer dan alleen een galerij; het is een plek waar mensen kunst kunnen bewonderen, maken en delen. Karine de Wit

De feestelijke opening trok een grote groep bezoekers van alle leeftijden. In totaal namen 31 kunstenaars deel aan deze expositie, waarbij het motto “Make art, See art, Buy art” centraal stond.

Eigenaresse Karine de Wit is enthousiast over de toekomst van Sobremesa: “Ik hoop dat het een bruisende plek wordt, waar artiesten samenkomen om te werken, workshops gegeven worden en jonge kunstenaars hun talent kunnen ontwikkelen.” De galerij beschikt over een kleine winkel waar kunst gekocht kan worden, en waar bezoekers de gelegenheid hebben om een kop koffie te drinken. In de toekomst hoopt De Wit ook een inlijstservice aan te bieden.

De focus van Sobremesa ligt op de kunstenaars en hun werk. De Wit nodigt hen uit om mee te denken en met ideeën te komen. Ze streeft ernaar om de culturele sector op Bonaire te versterken en jongeren te laten zien dat kunst belangrijk en waardevol is.