Simadan in Playa levert ook weer mooie plaatjes op

KRALENDIJK- De Simadan in Kralendijk, die traditioneel wordt gehouden op de dag na Dia di Rincon, leverde ook dit jaar weer mooie plaatjes op.

De ‘Simadan na honor di Chana i Doei’ is een traditie die ontstaan is nadat Doei en Chana Diaz besloten ook in Playa een Simadan te organiseren, nabij hun huis in Playa Pariba. Het evenement is inmiddels zo uitgegroeid, dat er nu sprake is van een heuse optocht die niet veel onderdoet voor de jaarlijkse carnavalsoptocht.

Namens het Bestuurscollege was gedeputeerede Jolinda Craane aanwezig bij de opening. De organisatie van de Simadan na Honoer di Chana ku Doei was dit jaar in handen van de Fundashon Klave.

Familie

Namens de familie van Doei en Chana sprak Judy Diaz de menigte toe. “Ik ben blij en vereerd dat de traditie die mijn ouders zijn begonnen in stand wordt gehouden”, aldus Diaz.

Lees hier meer over het ontstaan van deze traditie: https://bonaire.nu/2022/05/03/initiatief-van-visser-doei-diaz-groeide-uit-tot-groot-cultureel-evenement-op-bonaire/