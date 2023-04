RINCON – Dia di Rincon gaat wordt vandaag groots gevierd. Het programma staat zoals vanouds in het teken van muziek, dans en lekker eten. Opvallend dit jaar is de bijzonder mooie kunstwerken die vandaag in Rincon te zien zijn.

Dit jaar was het verplicht voor de standhouders om de stand te decoreren. Er wordt ook een winnaar gekozen.