Vacature Medewerker Maintenance Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langs komen zwemmen. Tevens vliegen er bij zonsopkomst en ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden onze gasten een ontspannen omgeving met twee zwembaden, een heerlijk strand, verschillende restaurants, een duikschool en luxe sportvoorzieningen. Ook is er een conferentiecentrum.

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Medewerker Maintenance m/v

36 – 40 uur

Als Medewerker Maintenance verricht je reparatie- en onderhoudswerkzaamheden voor alle kamers, op het terrein en voor gebouwen zoals restaurants, de fitness, laundry, kantoren en dive -shops. Je zet je met enthousiasme in zodat de gasten van Delfins kunnen genieten van hun welverdiende vakantie.

Wat ga je doen?

Je doet preventief en correctief onderhoud aan bouwtechnische zaken, inventaris en technische apparatuur.

Je doet preventief onderhoud en verhelpt storingen aan airco’s, sloten en sanitair

Je repareert meubilair

Je vervangt apparatuur en witgoed

Je verricht schilderwerkzaamheden

Wat vragen wij:

Je hebt ervaring met het doen van onderhoud en het uitvoeren van reparaties.

Jij hebt ervaring met elektrische installaties

Je weet wel raad met bouwkundige werkzaamheden

Loodgieterswerk heeft voor jou geen geheimen

Je bent handig met timmerwerkzaamheden

Je kunt schilderwerkzaamheden uitvoeren

Je kunt onder tijdsdruk werken

Je bent een enthousiaste medewerker met verantwoordelijkheidsgevoel

Je hebt plezierige omgangs- en communicatievaardigheden

Je kunt goed samenwerken met je collega’s

Je bent bereid om te werken in wisselende diensten en in storingsdiensten.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris. Hiernaast vinden we in ons hotel persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan [email protected]