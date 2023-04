Stichting Fundashion Eduka Boneiru toont film Tula en organiseert ‘Reggae Freedom festival’

KRALENDIJK – De Stichting Fundashion Eduka Boneiru (FEB) presenteert op donderdagavond 4 mei de film “Tula” en de korte documentaire “Kamp op Bonaire” met Ismael Soliano.

De vertoning van deze films is een unieke kans voor de inwoners van Bonaire om meer te weten te komen over de lokale geschiedenis en cultuur. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door het verhaal van Tula, een belangrijke figuur in de geschiedenis van het eiland en de strijd tegen slavernij.

Op vrijdag 5 mei, op Bevrijdingsdag, is er het Reggae Freedom Bonaire met een indrukwekkende line-up van lokale en internationale bands die hun muzikale talenten ten gehore zullen brengen.

De filmvertoning en het Reggae Freedom Festival zijn open voor iedereen en gratis toegankelijk en vindt plaats op de Terra Kora Ranch.