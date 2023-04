Vacature Finance & HR Manager Bonaire

EOZ is per direct op zoek naar Finance & HR Manager die graag aan de slag wil in de onderwijszorg op Bonaire. Het betreft een nieuwe functie die is ontstaan door groei van de organisatie. Dit maakt dat je veel ruimte hebt om invulling te geven aan deze functie. Ben jij een ervaren Finance & HR manager die op zoek is naar een zelfstandige functie waarbij je ook de directie met zowel strategische als praktische adviezen ondersteunt? Kom dan bij het EOZ werken!

Wij zijn bij het EOZ op zoek naar een Finance & HR Manager die:

Beschikt over een hbo(+)/ wo- werk- en denkniveau met bij voorkeur een opleiding op het gebied van Human Resources of Bedrijfskunde;

Ruime relevante werkervaring heeft in soortgelijke functies;

Analytisch sterk is, over een goed inlevingsvermogen beschikt en resultaatgericht is;

Graag samen werkt en zowel zelfstandig als in een teamverband op de juiste manier functioneert;

Initiatief neemt, ziet waar werk blijft liggen en dit uit eigen beweging oppakt;

Over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden beschikt;

Goede kennis heeft van financiën, arbeidsrecht en een sterke visie op verzuim;

Een goede beheersing heeft van Nederlands en Papiaments in woord en geschrift; Of bereid om Papiaments te leren;

Allround adviseur is voor personeel- en organisatie brede vraagstukken (in-, door- en uitstroom) en projecten;

Visie en ervaring heeft met thema’s als organisatieontwikkeling, werving & selectie, performance management en talentontwikkeling. Dat draag je ook uit!

Ervaring in de onderwijszorg is een pré.

Wat ga je doen? De finance en HR-manager:

Is verantwoordelijk voor zowel de operationeel als strategisch financiële operatie en het HR-beleid;

Ondersteunt en adviseert het management met betrekking tot financiële en HR-vraagstukken;

Geeft gevraagd en ongevraagd advies over financiële vraagstukken of procesverbeteringen, onder andere op basis van overzichten en periodieke rapportages;

Is actief betrokken bij het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag;

Geeft inzicht in financiële operaties & cost control; en is (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarbudget;

Gaat zelfstandig aan de slag met het opstellen en doorontwikkelen van HR-beleid gericht op duurzaam inzetbaar personeel;

Zorgt, ondersteund door de beleidsondersteuner, voor correcte uitvoering van alle HR-processen en werkzaamheden passend binnen de wettelijke regelingen;

Zorgt dat de totale kwaliteit van de geleverde HR-producten wordt bewaakt en geborgd is;

Ziet erop toe dat HR-processen up to date blijven zoals het verlengen van arbeidsovereenkomsten; het tijdig verwerken van arbeidsvoorwaarden en mutaties;

Heeft een leidende rol in de recruitment strategie van EOZ.

Je nieuwe functie:

Je komt werken binnen een enthousiast team. Het EOZ-team bestaat uit professionals met diverse expertise, specialisatie en achtergronden binnen het onderwijs en zorg. Deze professionals bieden ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die door leer-, sociaal-, emotionele en/ of gedragsproblemen vast dreigen te lopen op school. In samenwerking met de IB’er of ZC’er van de school, wordt aan elke leerling de nodige zorg gegeven. Bij ons staat de kwaliteit van de zorg die wij aan de kinderen/ scholen leveren hoog in het vaandel.

Wat bieden we:

Een aanstelling naar burgerlijk recht.

Een marktconform salaris in functieschaal 12 met een brutoloon van maximaal $ 5268 bij een 36-urige werkweek (inschaling op basis van kennis en ervaring).

Een uitdagende en afwisselende baan met veel enthousiaste collega’s

Een functie waarbij je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken.

Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van beiden 8.33 %

Vakantiedagen die gelijk zijn aan de schoolvakanties.

De kans om binnen het onderwijssysteem op Bonaire het verschil te maken.

Bij gebleken geschiktheid mogelijkheden tot het volgen van opleiding en cursussen.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar [email protected] voor 20 mei 2023. Er zal een brievenselectie plaatsvinden en hierna zullen de eerste gesprekken in de week van 29 mei 2023 gehouden worden. Indien nodig zal het eerste gesprek via Teams gehouden worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: telefonisch via +599- 717 4144 of stel uw vragen per mail via: [email protected]