Vacature Vakleerkracht Bewegingsonderwijs Bonaire

39,5 uur per week

Ben jij op zoek naar een leuke baan in de sport en onderwijs in Caribisch Nederland?

Je ziet het als een leuke uitdaging om ieder kind op zijn eigen niveau te begeleiden en om ieder kind plezier te laten beleven tijdens de lessen bewegingsonderwijs? Solliciteer dan nu op deze functie.

Dit breng je mee:

Jij bent in het bezit van een afgeronde opleiding tot gymdocent (ALO of MBO-4 Sport en Bewegen).

Jij spreekt Papiamentu of bent bereid de taal te leren.

Jij bent bevoegd om zwemles (schoolzwemmen) te geven.

Als gymdocent/ sportleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en verzorgen van gedifferentieerde gymlessen. Je baseert jouw lessen op ons vakwerkplan, jaarplanning en methode welke telkens in ontwikkeling is en waar jij invloed op hebt. Tevens lever jij je bijdrage in de structurele naschoolse (sport)activiteiten en voor de sport toernooien.

Waar kom je terecht?

Je gaat onderdeel uitmaken van de Stichting Birgen Maria Onderwijs- Bonaire. Ons bestuur beheert vier scholen voor het basisonderwijs op het prachtige Caribische eiland Bonaire. Je wordt flexibel ingezet binnen de basisscholen die vallen onder de stichting Birgen Maria, maar primair binnen Kolegio Kristubon Wardador en Skol Amplio Papa Cornes (wegens uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs in het schooljaar 2023-2024). Verder ga je onderdeel uitmaken van de vakgroep Den Moveshon. Een vakgroep bestaande uit de vakleerkrachten en sportleiders van alle andere basisscholen op Bonaire.

Wij bieden je een werkplek:

Waar je onderdeel uitmaakt van een team van vakleerkrachten dat regelmatig overleg heeft.

Waar je kunt leren van directe collega’s die werkzaam zijn op de andere basisscholen.

Waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen op meerdere vlakken aangezien er naast de lessen op school, structureel naschoolse activiteiten georganiseerd worden in samenwerking met lokale partijen, bonden en verenigingen.

Het gaat om een fulltime dienstverband (39,5u) van 1 jaar, dat bij gebleken geschiktheid wordt verlengd, met uitzicht op onbepaalde tijd, startend op 1 september 2023. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de arbeidsvoorwaarden gedefinieerd in PO 01012021.

Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te solliciteren door je motivatiebrief en CV te sturen naar [email protected]. Sluitingsdatum: 11 mei 2023.

Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met Ivo Tiemessen. Tel: +599 790 4043 (Whatsapp is mogelijk voor sollicitanten die niet vanuit Bonaire solliciteren).