Vacature Medewerker Personeelszaken Bonaire

Delta Security is een toonaangevend security bedrijf gevestigd op het prachtige Bonaire. Met meer dan 120 klanten, waaronder de overheid, banken, scholengemeenschappen en andere belangrijke organisaties, zijn wij een belangrijke speler in de beveiligingsindustrie. Bij Delta Security hechten wij veel waarde aan professionaliteit en klanttevredenheid, en werken wij nauw samen met onze klanten om oplossingen op maat te bieden die aan hun specifieke behoeften voldoen.

Medewerker Personeelszaken M/V

Taken:

Het uitvoeren van administratieve taken zoals het opmaken van arbeidsovereenkomsten, contractverlengingen, uitdienst bevestigingen, enz.;

Signaleren van te nemen acties zoals verzuim;

Wijzigen en doorvoeren van mutaties in het systeem;

Beheren, toevoegen en archiveren van personeelsstukken;

Zorgen voor de wervings- en selectieprocedure samen met betrokken leidinggevende;

Vacatureteksten opstellen en up-to-date houden;

Eerste telefonische contact met sollicitanten;

Voeren van proeftijd- en exitgesprekken en verslag leggen;

Voeren van functie- en beoordelingsgesprekken en verslag leggen;

Binnen aangegeven kaders en conform afspraken verzorgen van in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen;

Functie eisen:

Als Medewerker Personeelszaken ben je onderdeel van het personeelszaken team. Je bent samen met jouw team aanspreekpunt voor ongeveer 130 medewerker op Bonaire. Delta Security Bonaire is op zoek naar een enthousiaste collega. Heb jij relevante werkervaring? Lees dan snel verder!

Je neemt initiatief(zelfstandigheid/pro-activiteit);

Je bent communicatief sterk;

Je kan goed luisteren en je bent erg zorgvuldig in het geen wat je doet;

Minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie;

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en taal in woord en geschrift(Papiamentu is een pre);

Uitstekende beheersing van MS Office pakket;

Ervaring met Payroll Pro is een pre;

MBO denk- en werkniveau.

Wat bieden wij?

Een passend salaris, gebaseerd op je kennis en ervaring;

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingen en/of cursussen via onze Academy, korting op de sportschool, yoga en kinderdagopvang, 50% vergoeding van de IND kosten en een gratis lunch per week;

Eventueel begeleiding voor de verhuizing naar Bonaire;

Eventueel reiskosten (in de vorm van vergoeding van je vliegticket);

Eventueel begeleiding in het settelen op ons eiland.

Meer informatie of heb je interesse?

Neem contact op met onze afdeling personeelszaken via telefoon of whatsapp +599 701-4150 of mail je cv naar [email protected]. Graag in het onderwerp van de mail de functie aangegeven.