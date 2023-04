Vacature Medewerker Bediening Bonaire

Binnenkort opent Bagel & Bloom een gloednieuw concept op een zonnige locatie op Bonaire daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde Medewerker Bediening (M/V)

Bijbaan, zomerbaan, stage of fulltime: het kan allemaal!

Wat ga je doen?

Als medewerker bediening ben jij verantwoordelijk voor een unieke gastbeleving. Met drive en enthousiasme bedien jij jouw gasten. Je adviseert, serveert en zorgt daarmee voor een ontspannen sfeer. Jouw kennis en kunde over de producten, en nog belangrijker de beleving die je meegeeft in de service, zorgen voor een uitmuntende beoordeling van onze gasten. Jij maakt het verschil door een goede voorbereiding. Van onthaal tot vertrek leg jij jouw gasten in de watten met jouw oprechte gastfocus.

Wat heb je nodig?

Ervaring als medewerker bediening is een pre (alles is te leren);

Je spreekt goed Engels (Nederlands & Papiamentu zijn een pre).

Wat bieden wij?

Naast een te gekke/prachtige werkplek en een salaris tussen de bruto usd 9 en 10,50 bieden wij ook:

Korting in beide restaurants;

Interne en externe trainingsmogelijkheden;

Korting op de sportschool, yoga lessen & kinderopvang;

50% vergoeding van IND kosten (bij verhuizing naar Bonaire).

Make it happen

Wil jij deel uitmaken van een jong en gezellig team? Wacht dan niet langer en solliciteren via [email protected] of stuur een whatsapp naar +599 701-4150.