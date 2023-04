WEB biedt excuses aan voor ongeval in Rincon

KRALENDIJK – Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) betreurt het ernstige verkeersongeval in Rincon op zaterdag 22 april, waarbij een bedrijfsvoertuig betrokken was.

De directie onderzoekt het incident en zal passende maatregelen treffen indien nodig. Het ongeval vond plaats in Rincon en het interne onderzoek is momenteel gaande. De directie zal, indien uit het onderzoek blijkt dat onveilig rijgedrag van het bedrijfsvoertuig de oorzaak was, passende maatregelen nemen.

In het bedrijfsreglement van WEB staat dat rijden onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen niet is toegestaan. De directie van WEB beseft haar verantwoordelijkheid in deze kwestie en zal effectievere preventieve maatregelen nemen om medewerkers bewuster te maken van veilig rijgedrag met bedrijfsvoertuigen.

WEB biedt oprecht haar excuses aan de gemeenschap van Bonaire voor het ongeval en benadrukt haar inzet om de veiligheid van het eiland te garanderen.