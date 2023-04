Zes arrestaties na onderschepping verdachte boot nabij Lagun

KRALENDIJK – In de vroege ochtenduren van zondag 23 april heeft de politie zes personen gearresteerd. De Kustwacht had een boot opgemerkt, die met hoge snelheid vanuit Venezuela richting Lagun voer. Samen met patrouilles van het Korps Politie Caribisch Nederland, Koninklijke Marechaussee en Douane, wisten ze deze boot uiteindelijk te onderscheppen.

De aangetroffen lading bestond uit 37 zakken vol met Karko, die vermoedelijk uit Venezuela kwamen en inmiddels aan de Douane zijn overgedragen. Op locatie trof de politie vier personen en een baby aan, die blijkbaar op de verdachte boot aan de kust wachtten.

De gearresteerde personen betreffen vier mannen van respectievelijk 53, 48, 57 en 44 jaar oud, en twee vrouwen van 30 en 26 jaar oud. De baby is in overeenstemming met het Jeugdzorg-departement aan een familielid op Bonaire overgedragen.

De politie heeft tevens twee voertuigen in beslag genomen die toebehoren aan de gearresteerde verdachten. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande.

Al meer dan 30 jaar wordt de met uitsterven bedreigde “karko” ofwel de kroonslak op Bonaire beschermd. Eerder werd dit schelpdier in grote hoeveelheden aangetroffen, maar door overbevissing is de populatie drastisch afgenomen.