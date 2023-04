Vacature Recruiter Bonaire

Fundashon Mariadal is een veelzijdige zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.



Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de afdeling HR. De afdeling is bezig met het verder professionaliseren van het HR-beleid. Dit betekent onder meer het invoeren van een HR-cyclus gesprekscyclus, optimalisatie AFAS, BES brede cao voor de zorg en het klantgericht ondersteunen van leidinggevenden en teamcoördinatoren.

Een belangrijk aandachtspunt is de personeelsvoorziening. Fundashon Mariadal heeft ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en wil hierop anticiperen met een (strategisch) recruitmentbeleid.

Dit ga je doen

Als Recruiter ben je verantwoordelijk voor het aantrekken en selecteren van (hoofdzakelijk) gespecialiseerd medisch- en zorgpersoneel. Je ontwikkelt hiervoor een strategie en bent betrokken bij de uitvoering hiervan. Je hebt oog voor zowel de wensen van de potentiële kandidaten als de organisatie en weet deze perfect op elkaar af te stemmen. Ook ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een ‘employer branding strategie’, om zo Fundashon Mariadal als aantrekkelijke werkgever op de kaart te zetten.

Dit neem je mee

Wij zijn op zoek naar een ervaren (3 jaar) recruiter met een afgeronde HBO/WO opleiding in HR, Arbeids- en Organisatiepsychologie of gelijkwaardig. Je kent de zorgsector. Het is belangrijk dat je ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van ‘employer branding’ strategieën en het gebruik van marketingtechnieken. Bijvoorbeeld in de sociale media. Je bent een creatief schrijver en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je kunt goed organiseren en weet prioriteiten te stellen in een dynamische, soms hectische werkomgeving. Je hebt kennis van de regelgeving van de BES eilanden of bent bereid je hierin te verdiepen.

Dit bieden we je

De functie van Recruiter is ingedeeld in Functiegroep 55 met een salaris van minimaal $ 3.438,- en maximaal $ 4.918,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en CV vóór 8 mei 2023 te uploaden via deze link:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/132/recruiter