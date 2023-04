Fundashon Alzheimer Bonaire houdt geslaagde filmavond

KRALENDIJK – De filmavond die Fundashon Alzheimer Bonaire afgelopen vrijdag heeft gehouden is goed bezocht. De filmavond maakt, naast informatieavonden over Alzheimer, onderdeel uit van het jaarprogramma van de stichting.

Tijdens de avond werd de Spaanstalige film ‘Vivir dos Veces’ (in het Engels: Live Twice Love Once) vertoond. De film, die in het Engels ondertiteld was, gaat over Emilio (Oscar Martinez) die wordt gediagnostiseerd met Alzheimer. Hij gaat met zijn familie op zoek naar zijn jeugdliefde. Een film die een verhaal vertelt over wat in de realiteit kan gebeuren in het leven van een persoon na een dergelijke diagnose.

Het bestuur van Fundashon Alzheimer Bonaire kijkt terug op een geslaagde filmavond. De aanwezigen waren tevreden en uitten de wens voor een volgende voorstelling. Deze zal in het najaar plaatsvinden.