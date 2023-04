Vacature Teamleiders Krusada Bonaire

Het doel van Fundashon (Stichting) Krusada is om kwetsbare mensen met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of anderszins, perspectief te bieden zodat ze op een positieve manier deel uit gaan maken van de maatschappij. Krusada wil een ‘tussenstation’ zijn van waaruit kwetsbare mensen, binnen hun mogelijkheden, zelfstandig kunnen terugkeren in de Bonaireaanse samenleving.

Krusada is in het bezit van een HKZ-certificaat.

De stichting beheert vier verschillende projecten:

Beschut Werk: waarbij kwetsbare mensen, die extra hulp nodig hebben middels een maatschappelijk werktraject worden begeleid en ondersteund.

Adelanto: waarbij kwetsbare mannen vaardigheden worden aangeleerd gericht op terugkeer naar een passende plek in de samenleving.

Refugio: waarbij kwetsbare vrouwen, slachtoffer van huiselijk geweld, tijdelijk in een woonvoorziening worden opgevangen en hulp krijgen bij hun herstel.

Walk-In: waarbij (ex)verslaafden dan wel minderbedeelden, die behoefte hebben aan eten, drinken, rust of gesprek, bij Krusada terecht kunnen.

Voor twee projecten zijn wij op zoek naar:

Een Teamleider Adelanto M/V

Een Teamleider RefugioTabitha (vrouwenopvang) V

Een Teamleider walkin inloophuis M/V

Functie-informatie:

De teamleider Adelanto geeft leiding aan en draagt zorg voor het beheer van de opvang van de kwetsbare groep mannen.

De teamleider Refugio geeft leiding aan en draagt zorg voor het beheer van de vrouwenopvang.

De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het vastgestelde hulpverleningsbeleid binnen de opvang waarbij ze de randvoorwaarden voor een optimale en professionele hulpverlening creëren.

Functie-eisen:

HBO-niveau (SPH of gelijkwaardig)

Ruime kennis van managementtechnieken

Ervaring met begeleiding in een residentiële instelling

Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen

Integer en betrouwbaar

Tactvol, systematisch en invoelend vermogen

Beheersing van het Papiaments of bereid zijn dit zo snel mogelijk te leren

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden goede salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met uw opleidings- en ervaringsniveau. De functie is ingeschaald in FWG 50, minimaal $ 3.072- maximaal $ 4.273 De inschaling is afhankelijk van ervaring. De arbeidsovereenkomst geldt voor de duur van een jaar met de intentie om die te verlengen naar onbepaalde tijd.

Reageren:

Heeft u interesse? Kandidaten uit de BES-eilanden, Curacao, Aruba en Nederland kunnen een mail met een motivatie voor de sollicitatie, samen met een CV, diploma en referentie opsturen aan:

Fundashon Krusada: [email protected] Tel: 7172233.